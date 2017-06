Weginspecteurs Rijkswaterstaat met speciale koelvesten de weg op

SLEEUWIJK - Voor sommige beroepen is er een tropenrooster tijdens een hittegolf, maar er zijn natuurlijk beroepen waarbij het werk gewoon door moet gaan. Zo ook voor de weginspecteurs van Rijkswaterstaat. Om het werk toch wat draaglijker te maken, dragen ze speciale koelvesten.

Dagelijks zijn er 260 inspecteurs van Rijkswaterstaat op pad. Zij zorgen voor veiligheid en goede doorstroming op de rijkswegen. Het is veelzijdig werk, vertelt Jente van der Steen:



'Het varieert van helpen bij pechgevalletje, het opruimen van rommel op de rijstroken of assisteren bij grote ongevallen.'



Jente doet het werk regelmatig op de motor en om het werk iets draaglijker te maken met dit weer, dragen de weginspecteurs speciale cooldownvesten.Het vest, dat lijkt op een bodywarmer, gaat onder de kraan. Het speciale koelweefsel in de stof neemt het water op. Dat water verdampt als het buiten warm is of als het lichaam warm wordt en dat zorgt, net als bij zweten, dat het lichaam afkoelt.'Ik draag het vest onder mijn motorjack', vertelt Jente. 'Doordat er lucht door mijn jas komt, wordt het vest lekker koel. Op dagen zoals deze heb ik dat echt nodig.'Zeker omdat de weginspecteurs het met dit weer drukker hebben dan normaal. Jente: 'Vrachtwagens hebben meer klapbanden, auto's gaan sneller kapot, mensen slapen waarschijnlijk slechter en hebben het warm in de auto en daardoor zijn er meer ongevallen.'Rijkswaterstaat heeft dan ook een hitteprotocol. Dat houdt in dat ze auto's met pech veel sneller van de weg slepen naar een plek waar verkoeling is, bijvoorbeeld naar een tankstation.