Meis (3) heeft 29 jaar oude Sophiepop weer terug: 'Pop heeft een avontuur beleefd'

EINDHOVEN - Meis uit Eindhoven heeft haar pop weer terug. Het driejarige meisje deed zelf een oproep nadat ze haar pop kwijt was geraakt. Woensdag kreeg ze de pop, die haar moeder 29 jaar geleden als klein kind kreeg, weer terug.

Een week geleden deed Meis een oproep dat ze Sophiepop kwijt was geraakt, moeder Fleur had de hoop op het vinden van de oude pop opgegeven. "Ik dacht echt dat we hem niet meer terug zouden zien. Gisteren dacht ik nog: jammer, maar ik geef het op."



En dat was niet alleen jammer voor Meis, want de pop was jarenlang van Fleur. "Ik kreeg de pop toen ik twee was. Hij is jaren met mij op vakantie gegaan. De pop is overgegaan op mijn oudste dochter. Zelfs mijn moeder vond het jammer, ze wist nog waar ze de pop gekocht had voor mij."



'Pop is gehavend'

Woensdag kwam de pop toch nog terug bij Meis, na een telefoontje van bloemisterij Pasmans in Eindhoven. "Ze is wel gehavend, mist een duimpje en heeft wat schrammen. Ik denk dat ze onder een vrachtwagen is gekomen en een stukje mee heeft gereden. Maar ik krijg haar nog wel schoon."



Meis is blij. "Maar ook wel een beetje beduusd. Ze vond wel dat de pop eerst schoongemaakt moest worden, want Sophiepop was toch wel vies. Maar we zijn allemaal heel blij dat de pop terug is."