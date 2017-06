Brandweerlieden klaar voor natuurbranden, 'maar ook nu moeten ze gewoon opgepiept worden'

BEST - Wie een kazerne vol brandweermannen verwacht nu code rood voor brandgevaar van kracht is, komt bedrogen uit. In de brandweerkazerne in Best zijn een paar brandweermannen bezig met kantoorwerk. Verder heerst er een serene rust in het gebouw.

"Onze vrijwilligers komen net als altijd als ze worden opgepiept", zegt Wally Paridaans van de brandweer. "Paraat is de brandweer natuurlijk altijd, maar met deze droogte zijn wij extra scherp", vervolgt de brandweerman.



Meer mensen

Mocht er een natuurbrand uitbreken, dan rukt de brandweer uit met minstens vier wagens, waaronder een grote watertankwagen. Ook worden er meer brandweermannen ingezet. Het is volgens Wally Paridaans niet te hopen dat het zover komt: "Bij deze extreme temperaturen is het brandweerwerk erg zwaar voor onze mensen".



Natuurlijk vraagt de brandweer het publiek ook om brand in de natuur te voorkomen. Voor de hand ligt dat roken in bos- en heidegebied niet slim is. Dat geldt ook voor het houden van een barbecue. Wally Pardaans denkt dat code rood pas wordt opgeheven als er een flinke regenbui is gevallen. Tot die tijd blijft het oppassen in de natuur!