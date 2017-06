Zeer hete donderdag op komst: plaatselijk zelfs 35 graden

EINDHOVEN - 30, 31, 32 graden en nog hoger: het kwik weet niet van ophouden deze dagen. Ook donderdag wordt het weer heet: plaatselijk kan de temperatuur zelfs oplopen tot 35 graden.

Dat we te maken hebben met een hittegolf, was al duidelijk. Donderdag wordt er alleen nog een extra schepje bovenop gedaan: in het oosten van de provincie kan het mogelijk 35 graden worden.



De dag begint al zonnig en het is al snel warm. Voor het middaguur ligt de temperatuur al rond de 30 graden.



Plaknacht

Woensdagavond koelt het ook maar langzaam af. Voor middernacht zal de temperatuur niet onder de 25 graden komen. Perfect weer voor een late barbecue of om het terras op te gaan dus, maar het zal ook een plaknacht worden.



Eerder zetten we al wat tips op een rij om goed door deze plaknacht heen te komen.