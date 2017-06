Deze bril hield Jumbo-topman Frits van Eerd bij de les tijdens de 24 uur van Le Mans

EINDHOVEN - 24 uur lang geconcentreerd blijven bij snelheden van boven de 200 kilometer. Voor die opdracht stond het raceteam van Jumbo tijdens de 24 uur van Le Mans. Frits van Eerd, een van de leden van het team, haalde daarvoor iets speciaals uit de schappen: de lichtbril PROPEAQ.

Toine Schoutens ontwierp deze lichtbril, een bril die de drager alerter, productiever en geconcentreerder maakt. Maar de bril wordt tegenwoordig ook ingezet tegen winterdepressies, jetlags en slaapproblemen. Booming Brabant toont deze week een reportage over deze unieke bril.



Verder in het businessprogramma: de uitstoot van stikstof is een doorn in het oog van de provincie Brabant. Vanaf 2028 moeten boeren voldoen aan nieuwe regels voor milieuvriendelijke stallen, maar de provincie wil dat Brabantse boeren in 2022 de zaken al op orde hebben. Boer Willem Berkers, van Agrarisch Jongeren Kontakt, vertelt in de studio over de toekomst van boeren in Brabant.



Gezellin

Geen robot, maar een mens van vlees en bloed. Dat is de (zorg)filosofie van de Gezellin. Deze organisatie brengt met zorg op maat aan huis nét dat beetje extra. Studiogast gezellin Susan van Camp licht hun zorgfilosofie toe.



Patiënten met de chronische longziekte COPD komen zelden hun huis nog uit. Daarnaast worden ze meerdere keren per jaar in het ziekenhuis opgenomen. De COPD-watch biedt uitkomst. Dit innovatieve apparaat meet de gezondheid, herkent in een vroeg stadium de aanvalssymptomen en stimuleert de patiënt om meer te bewegen. Het aantal longaanvallen moet daarmee met een kwart afnemen.



Lees alles over de Brabantse economie en 'Booming Brabant' op omroepbrabant/boomingbrabant. 'Booming Brabant' is ook te bekijken Uitzending Gemist. Ook op het YouTube-kanaal van Omroep Brabant is het wekelijkse businessprogramma te zien.