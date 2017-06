'Kinderen zoals suïcidale Emma mogen niet te horen krijgen dat er geen plek voor hen is'

OSS - Tweede Kamerlid René Peters wil meer en betere hulp voor kinderen zoals de suïcidale Emma uit Rijen. De Osse politicus wil een structurele oplossing voor het tekort aan opvangplekken en heeft het daarom over het meisje in zijn maidenspeech. Dit is de eerste officiële toespraak van een nieuw Kamerlid.

De moeder van de 16-jarige Emma deed een noodkreet op Facebook, die vervolgens massaal gedeeld werd en de landelijke media haalde. Haar dochter kampt sinds een jaar met psychische problemen. Emma ziet het leven niet meer zitten wil dood. Ook is er is onder meer borderline en autisme bij haar vastgesteld. En de complexiteit van deze verschillende problemen maakt het moeilijk haar te helpen.



Volgens moeder Claudia van Dooren durven regionale instellingen het niet aan Emma te helpen. Ze verblijft in een crisisopvang, waar geen sprake is van behandeling. In een kliniek waar ze wel geholpen kan worden is op dit moment geen ruimte voor haar.



'Wachten kan niet'

“Dit gaat niet over lichte of standaardzorg, maar over gecompliceerde psychiatrische problematiek. En die zorg wordt maar op een paar plekken in Nederland geboden. Kinderen zoals Emma krijgen vaak te horen dat er geen plek daar voor ze is. Het kan niet zo zijn dat je moeten wachten op hulp, terwijl je echt in nood bent”, aldus CDA’er Peters.



De Ossenaar wil dat er iets aan gedaan wordt en stipt het onderwerp daarom aan in zijn debuutrede. Al lijkt er voor Emma inmiddels wel een oplossing. Staatssecretaris Van Rijn schreef in een brief aan de Tweede Kamer dat er een plek voor haar is gevonden. Daarover is inmiddels contact met haar ouders, zorgaanbieders en de gemeente.



'Oplossing voor alle kinderen'

“Het is heel mooi dat Emma geholpen is, maar ik wil dit structureel voor al die kinderen opgelost hebben”, zegt Peters. Ook wil hij weten of het wel echt geregeld is voor het meisje.



Psychiaters in Nederland trekken al langer aan de bel. Zij hebben inmiddels ook een brandbrief aan de staatssecretaris gestuurd.