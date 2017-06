Topscorer Tom Boere verlaat FC Oss voor FC Twente: 'Mooie uitdaging'

OSS - Tom Boere laat de Jupiler League achter zich en maakt zich op voor een avontuur in de eredivisie. De spits maakt de overstap van FC Oss naar FC Twente. Bij de club uit Enschede heeft hij een contract getekend voor drie seizoenen.

"Ik ben erg blij met deze nieuwe stap. FC Twente is een fantastische club met een machtig mooi stadion en een fanatieke aanhang", zegt Boere op de website van zijn nieuwe club. "De Eredivisie is natuurlijk een stap hoger voor mij en dat zie ik als een mooie uitdaging om zo zelf ook weer naar een hoger niveau te groeien."



"Ik kijk uit naar de eerste training van zaterdag en heb veel zin om hier aan het nieuwe seizoen te beginnen", aldus Boere.



Boere stond in de belangstelling van meerdere clubs na een goed seizoen bij FC Oss. Hij scoorde 33 keer in 38 wedstrijden. Directeur Peter Bijvelds is blij met de transfer. "Na de aan- en verkoop van Kevin van Veen en Luuk Koopmans is dit de derde keer in korte tijd dat we succesvol zijn op de markt.""Dat is een prestatie van ons, maar vooral van de jongens - in dit geval van Tom - zelf. Hij heeft het geweldig gedaan en maakt terecht een stap hogerop. We zijn blij dat FC Twente aan onze financiële wensen wilde voldoen en trots dat Tom deze stap maakt. Hopelijk slaagt hij ook op een hoger podium", aldus Bijvelds.