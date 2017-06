Van wie is dit varkentje? Mogelijk gedumpt of toch kwijtgeraakt in Berghem

BERGHEM - Twee politieagenten hebben woensdagavond een loslopend varkentje gevonden op de Koepelweg in Berghem. Honderd meter verderop vonden ze een geopend kooitje. Ze zijn dringend op zoek naar de eigenaar van het varkentje.

De politie houdt er rekening mee dat het beest gedumpt is, aangezien de kooi ook in de buurt werd aangetroffen. Daarom zijn ze op zoek naar eventuele getuigen die iets hebben gezien.



Het is natuurlijk ook mogelijk dat de eigenaar zijn varkentje oprecht is kwijtgeraakt.