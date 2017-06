Arjan en Lieke zwemmen met hun waterbuffelstieren: 'Ik zal het anderen niet aanbevelen'

SON EN BREUGEL - Buffelboer Arjan Swinkels heeft woensdag samen met zijn vriendin Lieke Verberne samen met 27 stieren gezwommen in Son in Breugel in een plas langs de rivier de Dommel. "Het was spannend, maar al snel voelde het heel normaal."

De zwemsessie was niet helemaal zonder risico. "Het zijn stieren. Grote stieren met grote hoorns. Ik zou het mensen dan ook niet aanraden om met waterbuffels te gaan zwemmen", zegt Swinkels. "Maar ik ken ze al een paar jaar en de buffels kennen mij al een paar jaar. Ik had ook niet het idee dat het levensgevaarlijk was, ik ben niet levensmoe."



Spannend was het wel, geeft de buffelboer toe. "Ja, in het begin was het wel spannend. Maar na vijf minuten voelde het al heel normaal. Alsof ik voor ze stond op het land. Ik was wel benieuwd hoe de buffels zouden reageren. Ik zie ze twee keer per dag, maar de plas was eigenlijk hun speciale plek. Maar het ging goed."



'Afkoelen op warme dagen'

Dat de buffels het water in gaan is niet nieuw. "Ze staan vanaf april in het weiland met die plas, daar gaan ze bijna iedere dag in. Met deze hitte doen ze dat helemaal snel. En voor mij was het met dit behoorlijk warme weer eigenlijk ook gewoon lekker om het water in te gaan."



Swinkels, eigenaar van waterbuffelboerderij De Stoerderij, ging eerder al met waterbuffels door de modder rollen. "Met de dames heb ik eerder al eens in bad gelegen." Hij geeft veel aandacht aan zijn buffels. "Er gaat al met al behoorlijk wat tijd in de dieren zitten, maar dat is geen straf. Het is heel leuk."