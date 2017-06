Stef Clement tweede op Nederlands kampioenschap tijdrijden, Tom Dumoulin wint

MONTFERLAND - Stef Clement is woensdagavond tweede geworden bij het Nederlands kampioenschap tijdrijden. In Montferland was hij na winnaar Tom Dumoulin de enige renner die de vijftig kilometer in minder dan een uur af wist te leggen.

De renner uit Made, die vier keer Nederlands kampioen tijdrijden werd, was 24 seconden langzamer dan Dumoulin. De winnaar van de Giro d'Italia deed 59 minuten en 7 seconden over het parcours in Gelderland. Robert Gesink, ploeggenoot van Clement, werd op bijna een minuut verrassend derde.Dumoulin maakte zijn favorietenstatus waar. Halverwege was Clement nog maar één seconde langzamer dan Dumoulin. Voor de winnaar was het zijn derde NK-titel op het onderdeel tijdrijden in vier jaar tijd.