Bettine (53): 'Niemand te oud om te paaldansen'

BEST - Een vijftigplusser die aan paal rondslingert, is voor sommigen misschien moeilijk voor te stellen. Maar het bestaat, in Best. In haar studio slingert de 53-jarige Bettine Sarton nu de komende tijd extra hard rond. Zij doet vanaf 30 juni mee aan de wereldkampioenschappen paaldansen in Den Bosch.

Ze is drukke huisvrouw en geeft dagelijks paaldanslessen in haar studio. En toch blijft ze fanatiek doortrainen voor het WK. “Ik train nu meer dan normaal. Maar als je ouder wordt, mag het iets minder intensief”, aldus Bettine. “Daar heb ik me op verkeken. Ik was van plan om elke dag voluit te trainen, maar dan ik loop te veel risico’s.”



Master 50+

En straks doet ze mee met de wereldkampioenschappen, ofwel de World Pole Weekend. Ze is nummer vijf van de wereld in haar ‘Masters 50+’-klasse. “We hebben dan een routine van vier minuten waarin we elf verplichte oefeningen moeten uitvoeren”, vertelt de paaldanseres. “Je voert het uit op je eigen nummer en er wordt ook op je flow gelet.”



Bettine hoopt haar vijfde plek in de wereldranglijst te verstevigen en haar persoonlijke score te verbeteren. Van een podiumplek durft ze alleen te dromen. “Er doet een Duitse topturnster mee die vroeger op het hoogste niveau turnde, die steekt echt met kop en schouders boven iedereen uit.”



Olympische ambities

Bettine heeft andere ambities dan alleen maar winnen. Voor haar is het belangrijk dat paaldansen als een grote sport op de kaart wordt gezet. “Ik geef al jaren les en ik heb de sport zo zien ontwikkelen en het niveau is nu zo hoog”, vertelt ze enthousiast. “De organisatie is flink aan de weg aan het timmeren om de paalsport door het IOC te laten erkennen.”



Dus wie weet is paaldansen binnenkort een olympisch sport. Maar Bettine ziet haarzelf niet meer meedoen. “Ik hoop de nieuwe talenten te inspireren en misschien kan ik een keer jureren.”