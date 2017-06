Gezinsauto op zonne-energie haalt 1000 kilometer met vijf inzittenden

EINDHOVEN - En haar naam is: Stella Vie. De nieuwste zonneauto van het Solar Team van de Technische Universiteit Eindhoven is woensdagavond gepresenteerd. Met de gezinsauto op zonne-energie gaan de Eindhovense studenten weer strijden in de Cruiser Class van de World Solar Challenge in Australië.

Het nieuwste lid van de Stella-reeks heeft minder zonnepanelen op het dak, maar kan op een zonnige dag, met vijf inzittenden 1000 kilometer oftewel Zuid-Frankrijk halen. “Vijf passagiers is uniek”, vertelt teamlid Beatrix Bos. “Ook de vorm van het dak is bijzonder, die is veel ronder dan de vorige zonneauto’s. Dat is goed voor de aerodynamica, maar ook voor de looks. Ik vind echt dat hij er supergoed uitziet.”





Doel van het team is laten zien dat ‘het kan’, een auto op zonne-energie voor het hele gezin. Doel is natuurlijk ook gewoon de race in Australië winnen. Twee keer eerder won het Eindhovense team de ‘Cruiser Class’ in de zonne-race en ook deze keer heeft het team de zinnen weer op de wereldbeker gezet.De presentatie was een moment om te zien waar de studenten maanden lang, soms dag en nacht, mee bezig zijn geweest. “Ik vind hem er echt prachtig uit zien”, vertelt oom Tom, naast neef Lasse Castenmillar.“Lasse woont bij ons in de straat en we hebben af en toe een beetje vader en moeder gespeeld, gezorgd dat hij genoeg eten kreeg en dat hij het af en toe rustig aan deed. Dat was heel hard nodig.”Toch is het harde werken nog niet voorbij. De auto moet nog gekeurd worden voor de openbare weg en er moeten nog de nodige puntjes op de i gezet worden. Stella Vie zal van 8 tot 16 oktober meerijden in de World Solar Challenge in Australië.