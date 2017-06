Vermiste Tim (15) uit Tilburg terecht, jongen in goede gezondheid aangetroffen

TILBURG - De vermiste Tim Jongbloets is in goede gezondheid aangetroffen, meldt de politie woensdagavond op Twitter.

De 15-jarige jongen vertrok maandagochtend met de trein en werd daarna niet meer gezien. Tienduizenden mensen deelden een wanhopige oproep van moeder Daniëlle. Ook in België werd het bericht gedeeld.



Tim is inmiddels in goede gezondheid aangetroffen en wordt zo snel mogelijk herenigd met zijn familie. Waar de tiener de afgelopen dagen is geweest, is niet bekendgemaakt.