Gedumpte vrachtwagen vol drugsvaten aangetroffen in Volkel

VOLKEL - Een gedumpte vrachtwagen gevuld met drugsvaten is woensdagavond aangetroffen in Volkel. Op het parkeerterrein van het BillyBird Park Hemelrijk heeft de brandweer de vrachtwagen geopend.

De wagen bleek tot de nok toe gevuld met opengesneden vaten die voor het produceren van harddrugs worden gebruikt. Of er verder nog volle vaten in staan is nog onbekend. De rest van de vrachtwagen moet nog onderzocht worden.