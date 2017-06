Mobiele camera om onrust rond terroriserende hanggroep te stoppen

HELMOND - Het is onrustig in de Helmondse wijk 't Haagje, waar buurtbewoners worden geterroriseerd door een grote hanggroep. De gemeente Helmond heeft nu een mobiele camera geplaatst in de Haaglaan, zodat het in beeld kan brengen wat er precies speelt in de wijk.

Locoburgemeester Erik de Vries zegt tegenover Powned dat de gemeente een jaar geleden al signalen kreeg dat het onrustig was in de wijk. "Wijkbewoners hebben aangegeven zich niet meer veilig te voelen in eigen huis en straat."



Na een incident van vorige week werden er betonblokken geplaatst, zodat het fysiek onmogelijk is om daar met auto's te staan. Inmiddels is er ook een mobiele camera geplaatst. "Om te zorgen dat we in beeld krijgen wat daar precies speelt." Het moet er voor zorgen dat het weer rustig wordt in de wijk.





Een dag eerder was Powned ook al aanwezig in de wijk. Vanuit de groep wil niemand in beeld komen, ze dreigen de verslaggever in elkaar te slaan. Volgens buurtbewoners wordt het verhaal groter gemaakt dan het daadwerkelijk is.