1300 kilo illegaal vuurwerk gevonden in tuinschuur

SINT WILLEBRORD - De politie heeft vrijdagnacht 1300 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen in een schuur in de tuin van een woning in Sint Willebrord.

De 'flinke partij' vuurwerk werd door de bewoner opgeslagen in zijn schuur in de tuin. Het politieteam Roosendaal meldt dat het totaalgewicht van het vuurwerk 1300 kilo bleek te zijn, bovendien was het vuurwerk illegaal.



Er is een nader onderzoek ingesteld. Als particulier mag je 20 kilo vuurwerk in bezit hebben, dat moet dan bovendien Nederlands en goedgekeurd legaal vuurwerk zijn.