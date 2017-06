Sloop verwoeste 'drugsvilla' maanden na brand eindelijk gestart

ETTEN-LEUR - De sloop van de villa die in de nacht van 25 op 26 maart door brand werd verwoest is woensdag begonnen. Maanden hadden omwonenden last van een brandlucht, opwaaiend roet en ramptoeristen.

Lange tijd werd er onderzoek gedaan in en rond de verwoeste villa, omdat er het vermoeden bestond dat het om een aanslag zou gaan. Het is nog steeds niet duidelijk wat het onderzoek heeft opgeleverd. Dat de sloop op zich liet wachten zorgde voor irritaties bij buurtbewoners.



De villa is eigendom van Johan V. Hij was vlak voor de brand veroordeeld tot vier jaar cel voor betrokkenheid bij de smokkel van cocaïne vanuit Midden-Amerika. Zijn advocaat en de politie gaan ervan uit dat de brand in zijn villa een aanslag was. De gebeurtenis maakte diepe indruk op de buurt.



ZIE OOK: Villa compleet verwoest door vlammenzee, brand ontstaan na knal