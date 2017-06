Eigenaar Fort Oranje legt zich neer bij sluiting: 'Voortdurend gevecht met overheid beu'

RIJSBERGEN - Camping Fort Oranje heeft besloten het vakantiepark met ingang van 3 juli definitief te sluiten. Twee weken geleden kondigde burgemeester Leny Poppe-de Looff van de gemeente Zundert aan de camping op 4 augustus te zullen sluiten, maar eigenaar Engel wil zo lang niet wachten. Hij is 'het voortdurende gevecht met de overheid beu'.

De bewoners van de camping worden donderdag via een brief op de hoogte gesteld.



Veel criminaliteit

De gemeente Zundert sprak van een 'onhoudbare situatie' op de camping: veel criminaliteit, veel van de ruim zeshonderd bewoners wonen er in erbarmelijke omstandigheden en de caravans zijn in slechte staat.



De eigenaar toonde zich destijds nog strijdbaar en wilde de sluiting aanvechten. De gemeente heeft ook van enkele inwoners protesten ontvangen.



Last resort voor hulpbehoevenden

Directeur Engel noemt Fort Oranje een 'last resort voor hulpbehoevenden'. "Verschillende grote gemeenten hebben jarenlang hun verantwoordelijkheid niet genomen en probleemgevallen gemakzuchtig naar Fort Oranje verwezen. Iedereen was hier welkom."



Hij baalt van het beeld dat hij een profiteur zou zijn die over de rug van weerloze mensen geld verdient. "Sommige bewoners betalen hier al jarenlang nauwelijks huur." Engel noemt Fort Oranje 'een symptoom van falend sociaal beleid' van gemeenten en de overheid. "De overheid keek weg terwijl aan de onderkant van de samenleving mensen nauwelijks eten kunnen kopen, laat staan dat zij huur aan mij kunnen betalen. Geld voor fatsoenlijk beheer en onderhoud is er dan niet meer. En nu houdt diezelfde overheid mij verantwoordelijk voor de gevolgen van haar eigen optreden..."



Dakloos

De gemeente Zundert en de GGD lieten bij de eerdere aankondiging van de voorgenomen sluiting weten dat er een uitgebreid herhuisvestingsplan is opgesteld voor de bewoners van Fort Oranje. Fort Oranje adviseert zijn bewoners daarom 'onverwijld contact op te nemen met de gemeentelijke projectleider om te voorkomen dat zij dakloos raken'.