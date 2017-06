Jongetje (9) midden in de nacht gevonden na massale zoektocht

TILBURG - In Tilburg is woensdagavond en - nacht massaal gezocht naar een verdwenen negenjarige jongen. Hij was buiten aan het spelen, maar kwam niet zoals was afgesproken om kwart voor acht thuis. Niemand wist waar hij was. Daarop ontstond onrust.

"Ontzettend veel mensen uit de Reeshof en omgeving hebben zich bij ons gemeld om te zoeken", laat een woordvoerder van politieteam Leijdal weten. "Samen met de buurtpreventie en alle buurtbewoners hebben we met meer dan honderd mensen een plan de campagne gemaakt en meter voor meter met speurhonden en de boswachter de Reeshof en Tilburg-West doorzocht."





Rond twee uur 's nachts meldde de politie dat de jongen terecht was. "Goed gewerkt en ontzettend bedankt voor alle hulp!"Waar de jongen al die tijd was, is niet bekendgemaakt.