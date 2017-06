De héle dag sproeien: boeren hebben het zwaar met het warme weer

VOLKEL - De één geniet van dit warme weer en de ander kan niet wachten tot het weer een beetje afkoelt door een regenbui. Dat laatste geldt ook zeker voor de Brabantse boeren, want die hebben het zwaar tijdens een hittegolf. Aardappelteler Jos Derks uit Volkel moet hard werken om zijn gewas in leven te houden.

Derks heeft het er maar druk mee. Het is warm en het is droog. Donderdag wordt waarschijnlijk ook nog eens de allerheetste dag van het jaar. Zijn gewassen hebben het daarom zwaar. De teler is bijna de klok rond bezig om te zorgen dat zijn oogsten niet verloren gaan.

De teler vertelt dat de sproeiers, oftewel de beregeningsinstallaties, op volle toeren draaien. Dat kost bakken met geld. Alleen al de diesel voor de installatie kost zo’n duizend euro per dag. Maar het moet, anders zijn de aardappels straks niks meer waard.

Geen friet

“De kwaliteit van het gewas blijft achter”, vertelt hij. “Op dit moment is de situatie stabiel, maar als de droogte aanhoudt, wordt het probleem groter. Dan kunnen we van de aardappelen geen friet maken.” De boer weet al dat het voor de 'vroege' aardappelen te laat is. Daarvan is zeker vijfentwintig procent niet bruikbaar.

Toch kan het erger, vertelt hij. “Vorig jaar was het te nat, nu is het te droog. Als ik moet kiezen, heb ik het liever te droog. Water bijbrengen kan, maar aflaten is veel moeilijker. En met dit weer heeft iedereen goede zin.”