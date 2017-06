'Zo heb je een bloeiend bedrijf en zo heb je niets meer...'

EINDHOVEN - Van het gebouw in de Quinten Matsyslaan in Eindhoven waar Van Boxtel Auto's, een stempelfabriek en een kantooratikelenbedrijf gevestigd waren, is niets meer over. Een uitslaande brand verwoestte het pand in de nacht van woensdag op donderdag. De eigenaren zagen hoe alles verloren ging. 'We zouden dit jaar het 25-jarig bestaan vieren, maar alles is weg. Gewoon weg..."

"De drie panden die uitgebrand zijn, zijn alle drie van ons", laat een vrouw weten, terwijl ze met tranen in haar ogen naar de resten van het gebouw kijkt. "Mijn man en ik waren in Drenthe en we kregen een telefoontje dat de boel hier brandde. Dan weet je niet hoe snel je je moet omkleden, je koffer moet pakken en hier naartoe moet komen. Wat je dan ziet als je aankomt, kun je niet beschrijven. Dat is niet te bevatten."



'Maandag weer aan de gang'

Het doet haar heel veel verdriet om te zien hoe weinig er over is van het gebouw. "Je bent hier zo lang mee bezig geweest, je hebt hier zoveel tijd en energie in gestoken en nu is het gewoon weg. Zo heb je een bloeiend bedrijf en zo heb je niets..."



Maar ze willen niet bij de pakken neerzitten. "We willen iedereen vragen om ons te helpen", laat haar zoon weten. "Een bureaustoel, een laptop, een pandje dat we kunnen huren... Alles is welkom, want we willen maandag weer aan de gang."