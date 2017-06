Onweer op komst tijdens extreem hete dag

EINDHOVEN - Een typisch tropische dag donderdag. In de ochtend liep de temperatuur snel op en rond negen uur in de ochtend was het al heel warm met 28 graden. Lokaal wordt het mogelijk wel 34 graden. Maar bij zo’n tropische dag hoort jammer genoeg vaak ook onweer. Die wordt ’s middags al verwacht.

Donderdagmiddag komt aan de extreme hitte al langzaam een einde. Volgens Meteogroup ontstaan er in de warme lucht in de loop van de middag al een paar buien in het zuidoosten van Brabant. Die zijn best pittig, met plaatselijk windstoten van 75 kilometer per uur.



Vanaf een uur of vier ’s middags neemt de kans op regen- en onweersbuien in meerdere plekken in Brabant toe. Echt zware buien met hagel en onweer worden in onze provincie vooralsnog gelukkig niet verwacht.