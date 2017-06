Agressieve vogel valt mensen aan: 'Om nest en jongen te beschermen'

VEGHEL - Fietsers en hardlopers in de omgeving van Het Melven in Veghel moeten uitkijken voor roofvogels. Die vallen zo nu en dan mensen aan, waarschuwt de gemeente Meierijstad. Een hardloper waarschuwde de gemeente, toen hij werd aangevallen werd toen hij bij Het Melven liep.

De gemeente denkt dat het gaat om buizerds. "Die vallen doorgaans geen mensen aan, maar doen in het broedseizoen wel schijnaanvallen om hun nest en jongen te beschermen."



Verwondingen

Hardlopers en fietsers kunnen verwondingen oplopen als ze geraakt worden door de klauwen van de vogels of doordat ze uit balans raken na een zogenoemde 'stootduik'.



Het broedseizoen duurt nog een paar weken. "Daarna is de kans op een ontmoeting met een agressieve buizerd minimaal."



Molenwiekbewegingen

De gemeente adviseert mensen die zich de komende weken op of bij Het Melven bevinden goed om zich heen te kijken en het de gemeente door te geven als ze aangevallen zijn.



Als een vogel dreigt aan te vallen kun je het best veel geluid maken en molenwiekbewegingen maken met je armen.