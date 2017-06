Ongeluk met vrachtwagen zorgt voor file op A58

ULVENHOUT - Op de A58 van Breda naar Tilburg staat file na een ongeluk met een vrachtwagen. Verkeer richting Eindhoven wordt geadviseerd om te rijden via de A16, A59 en A27.

Wat er precies gebeurd is, is nog onbekend.



Rijstrook afgesloten

Er staat een vrachtwagen stilĀ op de rijbaan en een andere op de vluchtstrook. Tussen Ulvenhout en knooppunt Sint Annabosch is de rechterrijstrook afgesloten, meldt de VID.