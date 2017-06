Gemeentehuis hermetisch afgesloten nadat boze Fort Oranje-bewoners verhaal komen halen

ZUNDERT - Enkele bewoners van camping Fort Oranje hebben zich donderdag verzameld bij het gemeentehuis in Zundert. Ze willen onder meer weten waar ze worden opgevangen nu de eigenaar heeft besloten de camping eerder te sluiten dan gepland. Het gemeentehuis is daarom geheel afgesloten. Niemand mag naar binnen. Er is politie ter plaatse, al lijkt van escalatie geen sprake.

Enkeel boze bewoners zijn kort toegesproken door de gemeente. Wat er precies is gezegd is onduidelijk, maar bewoners geven aan 'er niets aan te hebben gehad'. Het is onbekend of burgemeester Leny Poppe-de Looff bij het gesprek aanwezig was. Na het gesprek werd het gemeentehuis hermetisch afgesloten.



Volgens omstanders zijn er rond tien voor halftwaalf ongeveer veertig bewoners ter plaatse. Enkele van hen zijn uitgeweken naar het nabijgelegen terras. De gemeente wil niet inhoudelijk reageren op de kwestie. "We werken aan een oplossing", aldus een woordvoerder.



Fort Oranje heeft besloten het vakantiepark met ingang van 3 juli definitief te sluiten . Vanaf twaalf uur 's middags moeten alle bewoners weg zijn en wordt het gas, water en licht afgesloten. De bewoners maken zich zorgen en willen van de gemeente weten hoe en waar ze worden opgevangen.Twee weken geleden kondigde burgemeester Leny Poppe-de Looff van de gemeente Zundert aan de camping op 4 augustus te zullen sluiten, maar eigenaar Engel doet na veel strijd de deur nu eerder dicht.In een brief heeft Engel de bewoners donderdag op de hoogte gebracht van de sluiting. "De neergang van Fort oranje is vanaf 2009 ingezet", zo valt in de brief te lezen, "en is het gevolg van geheime afspraken tussen de burgemeester, politie, brandweer, GGD, Belastingdienst en het openbaar ministerie", vervolgt hij."Zij hebben samen de afgelopen tien jaar alles in het werk gesteld om Fort oranje kapot te maken. Dat doel is nu bereikt."