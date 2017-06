Sportvliegtuig crasht: 'Toestel maakte buikschuiver en schoot door aantal sloten'

ESCH - In het buitengebied tussen Esch en Haaren is donderdagochtend om tien over halftwaalf een sportvliegtuig gecrasht. Verschillende hulpdiensten werden opgeroepen. Het is niet bekend waarom het toestel een noodlanding moest maken.

De twee inzittenden zijn volgens de brandweer in orde. In eerste instantie meldde een ooggetuige dat er vier mensen in het toestel zaten, maar dit blijkt niet te kloppen."Ik was een eindje verderop aan het maaien toen ik het vliegtuig zag cirkelen boven dit gebied", vertelt ooggetuige Jan Pijnenburg. "Ik dacht: dit gaat niet goed."Daarop reed hij naar de plaats waar het vliegtuig terechtkwam. Het vliegtuig is volgens hem total loss. "Het onderstel is er onderuit. Het toestel maakte een buikschuiver, schoot door een aantal sloten en vernielde een omheining."Op FlightRadar is te zien dat het toestel donderdagochtend rond negen uur vertrok vanaf Eindhoven Airport. Het vliegtuigje vloog richting Den Bosch, maakte een grote lus om de stad en is daarna gecrasht.Het gaat om een Diamond DA40 Diamond Star. In dit eenmotorig vliegtuig is plek voor vier mensen. Dit type vliegtuig wordt gemaakt in Oostenrijk en Canada.