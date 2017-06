Festival Mundial gaat bijna beginnen 'Ik ben niet eens zenuwachtig'

TILBURG - Nog maar twee nachtjes slapen en dan kan Festival Mundial in Tilburg beginnen. En dat wordt een feestelijke editie, want het festival bestaat 30 jaar. Belangrijkste nieuwigheidje: het is de eerste Mundial voor directeur Patrick Kokx.

Donderdagochtend in de Spoorzone in Tilburg. Het festivalterrein begint steeds meer vorm te krijgen. Het hoofdpodium in de Koepelhal is al helemaal klaar. “Ik heb heel veel zin in mijn eerste”, zegt Patrick Kokx. Hij nam afgelopen jaar het stokje over van Jan Drissen en Erwin Schellekens. Kokx is tevreden: “Ik ben niet eens zenuwachtig. Het loopt allemaal op rolletjes.”



Zwembadje

Zelfs de hitte van donderdag zal geen roet in het eten gooien. “We hebben de afgelopen week flink vooruit gewerkt zodat we vandaag voorbereid zijn op de hitte”, zegt de festivaldirecteur. “Er staat zelfs een klein zwembad backstage, zodat iedereen kan afkoelen.”





Na jaren Leijpark is dit alweer de vijfde editie in de Spoorzone in Tilburg. “Er verandert niet heel heel ten opzichte van eerdere jaren”, vertelt Kokx. “Juist in de decoratie en de kleine details maken we de spoorzone nog mooier. Het terrein is iets compacter, maar er zijn wel meer terassen.”in het hele programma van Mundial heeft Kokx één hoogtepunt. “Honne, een Brits duo. Zij staan zaterdag in de Koepelhal. In Nederland zijn ze nog niet doorgebroken. In de rest van de wereld wel.”Mundial 2017 is nog niet uitverkocht. Er zijn nog kaarten te krijgen.