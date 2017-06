Politie onderzoekt of brand autohandel Eindhoven is aangestoken

EINDHOVEN - De politie onderzoekt of de grote brand die woensdagnacht woedde bij Autobedrijf Van Boxtel Auto's in Eindhoven is aangestoken. Het autobedrijf is namelijk eigendom van de vader van Eindhovenaar Johan van Boxtel, die begin mei werd doodgeschoten. Hij werd vermoedelijk het slachtoffer van een afrekening in het criminele milieu.

Een politiewoordvoerder laat weten dat de brand en de moord als twee verschillende zaken worden behandeld. Maar het team dat de liquidatie onderzoekt is benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek naar de brand, zegt hij.



Liquidatie

De 32-jarige Johan van Boxtel werd begin mei dood gevonden op de Memlincstraat in zijn woonplaats. Hij werd door schoten om het leven gebracht. In december werd hij veroordeeld tot twintig maanden celstraf voor poging tot brandstichting bij een zonnestudio in Oss. De Eindhovenaar heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend.

Het onderzoek naar de oorzaak van de brand kan nog wel even duren, omdat de brandweer nog moet nablussen. De handel in tweedehandsauto's is volledig afgebrand.