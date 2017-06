Japanse weeft in Den Bosch 2000 bolletjes rode wol tot gigantisch spinnenweb

DEN BOSCH - Tweeduizend bolletjes rode wol en tienduizend netjes. Dat heb je nodig voor het kunstwerk Uncertain Journey van de Japanse kunstenares Chiharu Shiota. En heel erg veel tijd. Een groepje van zes medewerkers is al bijna twee weken druk bezig om het werk op te bouwen.

Een wolk, of een enorm spinnenweb... het is even zoeken naar de woorden waarmee je het werk het beste kan beschrijven. Op de vloer van de zaal liggen drie zwarte boten, uit die boten stijgt als het ware een rode mist op naar het plafond van de zaal en die mist bestaat dan uit tienduizenden rode draadjes die willekeurig met elkaar zijn verweven.



Elk draadje een mensenleven

'Elk draadje staat voor een mensenleven,' zegt Hans November van het Noordbrabants Museum. 'Al die mensenlevens zijn met elkaar verbonden, ze ontmoeten elkaar, nemen afscheid en komen samen in die boten waarmee ze naar een onbekende toekomst varen.'



Een vergelijkbare installatie van Shiota op de Biënnale van Venetië trok in 2015 veel aandacht. De versie voor het Noordbrabants Museum heeft dezelfde uitgangspunten maar is door de kunstenaar wel speciaal voor deze museumzaal ontworpen. Assistenten bouwen het werk nu op; vrijdag komt Shiota zelf naar Den Bosch om de laatste hand aan haar werk te leggen.



Vluchtelingen

De drie boten verwijzen naar vluchtelingen in de Middellandse Zee. Ook al hun levens komen, soms maar even, samen in de scheepjes waarin ze op zoek zijn naar een nieuw leven. De titel van het werk, Uncertain Journey (onzekere reis), heeft daar ook mee te maken.



Tussen de ragfijne draadjes van het werk, rijden nu nog kleine hoogwerkers heen en weer; het grootste deel van het werk gebeurt in de meters net onder het plafond. Dat opbouwen is trouwens al een belevenis op zich. Een aantal assistentes heeft duidelijk meer ervaring met het door elkaar heen weven van de draden; hun lichamen schieten heen en weer in bewegingen die veel weg hebben van een dans met geheime regels.





Uit de verte maakt het kunstwerk van rode draadjes een bijna massieve indruk. Als je dichterbij komt, zie je al de kleine draadjes waar het werk mee is opgebouwd en ook al die ruimte die daar tussen zit. Van zo dichtbij doen de draden ook aan potloodlijntjes denken; alsof je bent binnengelopen in een gigantische tekening.De tentoonstellng met werk van Chiharu Shiota wordt vrijdagmiddag officieel geopend. Vanaf zaterdag mag iedereen komen kjken.[tweet:https://twitter.com/decorssblog/status/875489510863319044}