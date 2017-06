Man schiet met speelgoedkruisboog van zoontje een pijl door arm van vrouw

OOSTERHOUT - De vrouw die woensdagmiddag gewond raakte aan de Kromsteven in Oosterhout is met een pijl van een kruisboog door haar arm geschoten. De man die zou hebben gedaan is later in het zwembad De Warande aangehouden. De politie ging er aanvankelijk vanuit dat de vrouw was neergestoken.

De verdachte was samen met zijn zoon op bezoek bij een instelling voor begeleid wonen. Daar zat het slachtoffer op een bank in de tuin.



Arm doorboord

De man pakte de speelgoedkruisboog van zijn zoontje. Hij spande de boog waarna het speelgoedwapen afging. De pijl doorboorde de arm van de vrouw. Het slachtoffer raakte lichtgewond en moest naar de huisartsenpost.



Na het schietincident ging de man met zijn zoontje naar zwembad. Agenten hielden hem daar aan voor zware mishandeling. De man had harddrugs bij zich. De politie heeft de spullen in beslag genomen.



'Niet de bedoeling'

De verdachte zegt spijt te hebben. Het was volgens hem niet de bedoeling de vrouw te raken. Zijn zoontje is opgevangen toen de man in de cel werd gezet.