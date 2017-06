Dijkhoff ontkent: 'Woenselse Poort kreeg geen patiënten van zwaarste categorie'

DEN HAAG/EINDHOVEN - De Woenselse Poort heeft geen extra tbs’ers opgenomen van de zwaarste categorie en er is bij deze groep niet bezuinigd op zorg en beveiliging. Dat zei staatssecretaris Klaas Dijkhoff donderdagochtend tijdens de commissievergadering tbs- en forensische zorg, in de Tweede Kamer.

Dijkhoff reageert daarmee op eerdere onthullingen van Omroep Brabant. Uit vertrouwelijke documenten was gebleken dat in 2014 meer zware tbs'ers naar De Woenselse Poort kwamen dan het personeel aankon. Medewerkers kregen daardoor te maken met een reeks aan geweldsincidenten.



'DJI handelde zorgvuldig'

In 2015 lag het aantal geweldsuitbarstingen in de Eindhovense kliniek twee keer boven het landelijk gemiddelde. Volgens de directeur behandelzaken van de instelling kwam het door ‘de zware restcategorie die niet op een andere manier uitplaatsbaar is’.



De staatssecretaris spreekt tegen dat het hier ging om patiënten van de zwaarste categorie. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft volgens Dijkhoff altijd zorgvuldige gehandeld bij het plaatsen van patiënten.



'Als je niets deed, was er ook een probleem'

Dijkhoff gaf ook uitleg over de situatie in 2014. Klinieken sloten de deuren waardoor andere instellingen zoals De Woenselse Poort werd gevraagd om mensen over te nemen. De staatssecretaris vertelde dat De Woenselse Poort toen al veel patiënten had die veel zorg vroegen. “Als je niets deed, was er ook een probleem”, zei Dijkhoff.



Uit de stukken was die Omroep Brabant had verkregen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) was ook gebleken dat ambtenaren van DJI hadden geadviseerd om te bezuinigen op zorg en beveiliging. Volgens Dijkhoff is dit geopperd in een gesprek over wachtlijsten en doorstroming bij de overige forensische zorg.



Landelijk onderzoek

De problemen bij De Woenselse Poort staan niet op zich. Ook op andere plekken zijn geweldsincidenten geweest. De staatssecretaris zegde toe dat er een breed landelijk onderzoek komt naar de veiligheid en werkdruk in de klinieken. Er komen nog voor de zomer meer cijfers over de tbs in Nederland.



De Tweede Kamer sprak in de commisievergadering donderdagochtend uitgebreid over de tbs in ons land. Diverse Kamerleden uitten hun zorgen over de werving van personeel. Er is groot gebrek aan gekwalificeerd personeel, ook in De Woenselse Poort.



