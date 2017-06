Bredanaar die 200 kilometer per uur reed met wapen en munitie in koffertje krijgt zes maanden cel

BREDA - Een 37-jarige Bredanaar die in maart tijdens een wilde politieachtervolging crashte op de N285 bij Breda moet zes maanden de cel in. Dat heeft de rechtbank donderdag bepaald. De automobilist had een koffer met een vuurwapen en munitie bij zich. Hij moet van de rechtbank ook een boete van 1200 euro betalen en is zijn rijbewijs een half jaar kwijt.

De politie wilde de man op 4 maart controleren, omdat hij gevaarlijk reed. De verdachte ging er vervolgens met tweehonderd kilometer per uur vandoor. Op de weg tussen Terheijden en Breda mag maximaal tachtig worden gereden.



Zwart koffertje

De automobilist verloor de controle over het voertuig en botste tegen een lantaarnpaal en een vangrail. Door de crash vloeg een zwarte koffer uit de achterbak van de auto. In de koffer vonden agente het wapen.



De bestuurder is al eerder veroordeeld voor onder andere verkeersovertredingen en verboden wapenbezit. De rechter vindt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf dan ook op zijn plaats. De straf valt drie maanden lager uit dan de eis van justitie.