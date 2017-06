Man gewond bij bedrijfsongeval in Esbeek

ESBEEK - Een man is donderdagmiddag gewond geraakt bij een ongeval bij staalconstructiebedrijf Reijrink in Esbeek. Volgens een omstander zou hij bedolven zijn onder een ijzeren balk.

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde in een hal van het bedrijf.



Reijrink laat desgevraagd weten nog niet op details in te gaan. Over de oorzaak van het ongeval is niets bekend.

De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Er is onder meer een traumahelikopter ter plekke.