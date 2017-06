Auto met grote aanhanger schaart, lange file op A67

VELDHOVEN - Aansluiten en samen met andere weggebruikers lang wachten in de file op de A67 richting Eindhoven. Vlakbij Veldhoven schaarde donderdagmiddag een auto met een grote aanhanger en kwam in de berm terecht.

Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend. Wel zorgde het ongeluk het voor flinke vertragingen op de snelweg. Verkeer vanuit België komt in een stilstaande file van vier kilometer terecht.