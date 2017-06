Weg waterpret: vandalen kleuren Vrede Fontein op Kasteelplein in Breda groen

BREDA - De Vrede Fontein die vorige week vrijdag werd geopend op het Kasteelplein in Breda is donderdagochtend gesloten. Vandalen hebben de waterattractie bespoten met groene inkt of verf.

De fontein trekt in deze tropische dagen ontzettend veel Bredanaar die de verkoeling van de metershoge waterstralen opzoeken. "Het vandalisme treft vooral veel kinderen die donderdagochtend klaarstonden voor de waterattractie", aldus de organisatie.



Duizenden liters water

Omdat de kleurstof in het water terecht is gekomen wordt De Vrede Fontein momenteel geleegd, schoongemaakt en opnieuw gevuld. In totaal gaat in het basin 21 kuub water.



De fontein zal naar verwachting in de loop van de middag weer open gaan. De organisatie heeft aangifte gedaan.



Vrede van Breda

De Vrede Fontein is gemaakt ter gelegenheid van de viering van 350 jaar Vrede van Breda. Een maandlang staat de waterattractie voor de ophaalbrug naar het kasteel.