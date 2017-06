Op de (ijs)koffie bij ouderen vanwege de extreme hitte

EINDHOVEN - Ouderen zijn tijdens extreme warmte extra kwetsbaar. Daarom ging het Rode kruis donderdagmiddag samen met burgerhulpnetwerk Ready2Help op bezoek bij senioren in Eindhoven om tips te geven over hoe ze het beste het hoofd koel kunnen houden. De actie is onderdeel van het hitteplan.

Ouderen hebben minder snel dorst en transpireren minder. Daarom is het juist voor hen van belang om goed te blijven drinken, ook als ze geen dorst hebben. Ze raken sneller uitgedroogd, wat levensbedreigend kan zijn. Tijdens een hittegolf ligt het aantal sterfgevallen tien procent hoger dan normaal.

40 graden binnen

Dit is volgens het Rode Kruis te voorkomen. De hulpverleners gingen daarom bij de ouderen langs om onder andere water uit te delen. Ook werd in het seniorencomplex de temperatuur opgenomen in de kamers. Vorig jaar liep de temperatuur volgens de organisatie in sommige kamers op tot boven de 40 graden.

In zo’n geval helpt het Rode Kruis met het zoeken naar andere, minder warme plekken in het huis. Ook kijken de medewerkers of de senioren iemand in hun omgeving hebben die een oogje in het zeil kan houden, zodat die gevraagd en ongevraagd hulp kan bieden als dat nodig is.



Opletten

Het Rode Kruis roept Nederlanders op om de komende dagen extra te letten op ouderen, chronisch zieken en kinderen in hun buurt. Kinderen vergeten bijvoorbeeld soms om te drinken, omdat ze aan het spelen zijn. Bij chronisch zieken kan inspanning, of te weinig afkoelen voor problemen zorgen.