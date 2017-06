Man meldt zichzelf op politiebureau na slaan presentator PowNed [VIDEO]

HELMOND - Een 31-jarige man uit Helmond meldde zich woensdagmiddag op het politiebureau nadat hij wist dat agenten naar hem op zoek waren. De man wordt verdacht van het slaan van Dennis Schouten, verslaggever bij PowNed.

De verslaggever was aan het werk in de Haaglaan in Helmond. Hij maakte samen met een cameraman een reportage over de onrust in de wijk. Rondhangende mannen zouden voor veel overlast in de Helmondse wijk West zorgen.

Toen de verslaggever enkele buurtbewoners naar hun mening vroeg, lieten de jongemannen merken niet blij te zijn met de aanwezigheid van PowNed. De verslaggever werd daarbij geslagen door een man. Politieagenten herkenden de man en gingen naar hem op zoek.