Strenge milieu-eisen voor het eerst besproken door Provinciale Staten, boerenprotest verwacht

DEN BOSCH - Als de leden van Provinciale Staten vrijdag het provinciehuis binnengaan is de kans groot dat ze langs protesterende boeren moeten. Voor het eerst praten de Statenleden over het voorstel van Gedeputeerde Staten dat verouderde stallen al in 2022 in plaats van 2028 milieuvriendelijk moeten zijn. De boeren zijn daar woedend over en boeren die woedend zijn trokken al eerder ten strijde.

Toch valt er vrijdag nog geen beslissing, dat gebeurt pas op 7 juli. Vandaag discussiëren Statenleden met de gedeputeerden om zich een oordeel te vormen. Het moment dus voor de boeren om van zich te laten horen in de hoop dat hun argumenten de komende twee weken in de oordeelsvorming worden meegenomen in de diverse fractiekamers.



De vraag is hoeveel kans ze maken. De vier partijen die de coalitie vormen, VVD, SP, D66 en PvdA, zijn het over één ding eens: de veehouderij in Brabant moet duurzamer en boeren die niet mee kunnen moeten worden geholpen. Ze steunen de plannen van GS



Coalitiepartijen zijn al voor

De VVD heeft op de website al geschreven dat de fractie kan leven met 2022. De VVD zegt daarover: "Wij zijn voor verantwoorde maatregelen in de intensieve veehouderij om economische ontwikkelingen in Brabant mogelijk te maken. Met het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) krijgen veehouders in Brabant bijna vijf jaar de tijd om hun bedrijf aan te passen aan de moderne tijd. 2022 is noodzakelijk en volgens de VVD wél haalbaar".

D66 heeft donderdag bevestigd volledig achter de plannen van GS te staan. "D66 is zeer tevreden dat in het plan zit ruimte voor innovatieve stalconcepten. De sector heeft er belang bij haar meest duurzame, innovatieve kant in Brabant te tonen. Het maatschappelijk draagvlak bij omwonenden zal toenemen als deze kant van de sector extra ontwikkelruimte krijgt", aldus D66. De partij maakt zich nog wel zorgen over boeren die willen stoppen.



De PvdA had liever gezien dat de vermindering van het aantal dieren nog verder was gegaan. Maar de socialisten kunnen zich in het voorstel vinden. De PvdA: "Hoewel de PvdA in Brabant graag een forsere afname van de veestapel had gezien, brengen deze maatregelen wel een omslagpunt ten opzichte van het verleden. De groei van de veestapel is zeker niet meer mogelijk en er is een begin van een daling in de overbelaste gebieden".



Hoewel de SP nog vragen zet bij de mestverwerking zijn ook bij die coalitiepartij de plannen goed gevallen:"Dat boeren bij Brabant horen staat buiten kijf. Varkens, koeien, kippen, geiten, allen verdienen een goede plaats binnen Brabant. Dat geldt echter ook net zo goed voor de Brabander: ook zij hebben recht op een leefomgeving waar overlast en risico’s voor de gezondheid maximaal beperkt worden. Het door Gedeputeerde Staten op afgelopen 14 juni gepresenteerde plan pakt deze problemen volgens de SP Statenfractie grotendeels aan.", aldus de SP.

Gezonde boeren

De boeren zijn het er overigens hartgrondig mee eens dat de veehouderij in de toekomst anders moet. Ze willen niks liever dan een gezonde veehouderij die goed is voor de boer, de burger en de natuur. Waar ze boos over zijn is dat ze nog niet in de ene maatregel hebben geïnvesteerd of de volgende wordt al aangekondigd. En het moet alsmaar sneller.



Eerste moesten verouderde stallen in 2028 milieuvriendelijk zijn. Boeren en bestuurders hadden dat met elkaar afgesproken. Toen wilden GS dat het 2020 werd. De boeren voelden zich verraden door de mensen in het provinciehuis. Uiteindelijk werd 2022 voorgesteld. Nog veel te vlug zeggen de boeren. Het zal betekenen dat vooral oudere boeren geen toekomst in de veehouderij meer hebben omdat ze op zo’n korte termijn niet zulke grote investeringen meer kunnen doen die nog rendabel zijn.



Niet haalbaar

Welke winst zouden de protesterende boeren kunnen halen? Misschien zit er ruimte in de tijd. Op de vraag van journalisten aan Johan van den Hout waarom 2020 was veranderd in 2022 had hij als antwoord: “omdat 2020 niet haalbaar bleek”. Daarom kwam er twee jaar bij wat altijd nog zes jaar eerder is dan het oorspronkelijke 2028. Je weet nooit wat er zich de afgelopen maanden achter de politieke schermen heeft afgespeeld. Misschien is er wisselgeld. Op de markt komen vraag en aanbod elkaar wel vaker halverwege tegen. Misschien komt er meer geld voor boeren die mee willen doen maar niet genoeg geld hebben. GS willen een fonds waarin zij samen met private investeerders geld stoppen. GS denken aan elke dertig miljoen. Maar meer lijkt op dit moment politiek niet haalbaar.