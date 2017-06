Vrachtwagen met 20.000 kilo slib kantelt in Steenbergen

STEENBERGEN - Een vrachtwagen met twintigduizend kilo slib is donderdagmiddag aan de Krabbenweg in Steenbergen in de sloot beland.

De chauffeur kwam met de wielen van de vrachtwagen in de berm terecht waarna de truck kantelde.



Chauffeur ongedeerd

De chauffeur raakte niet gewond, maar de sloot is wel vervuild door de lading. Uit de vrachtwagen lekt diesel.



Een bergingsbedrijf gaat de vrachtwagen optakelen. De gemeente maakt de sloot schoon.