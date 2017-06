Tientallen kilo's drugs in Helmondse loods, drie mannen opgepakt

HELMOND - Tientallen kilo’s verdovende middelen, grondstoffen voor drugs en een vuurwapen zijn woensdagavond aangetroffen in een pand aan de Vlierdensedijk in Helmond. Samenwerking met Europol en de Poolse politie leidde tot de inval. Twee inwoners uit Maastricht zijn hierbij aangehouden. Donderdag werd een derde verdachte opgepakt.

De recherche in Helmond werd door internationale bronnen op het spoor gezet van de loods aan de Vlierdensedijk. Volgens de bronnen zouden hier drugs en wapens liggen. Bij de inval werden twee Maastrichtenaren van 36 en 37 jaar aangetroffen, zij zijn aangehouden. Een dag later is nog een verdachte opgepakt.



Wie heeft camerabeelden?

In de loods vonden de rechercheurs gesealde pakketjes met verdovende middelen. Ook waren een vuurwapen en grondstoffen voor drugs aanwezig in het pand. De spullen zijn afgevoerd, de aangehouden mannen zitten nog vast. De actie duurde tot diep in de nacht.



De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk meer kunnen vertellen over de activiteiten in de en rond de loods. Ook beelden van bewakingscamera’s zijn welkom.