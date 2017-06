Bewoners Fort Oranje mogen langer blijven: gemeente neemt beheer camping over

RIJSBERGEN - De bewoners van Fort Oranje mogen een jaar langer op het terrein in Rijsbergen verblijven. De gemeente Zundert neemt het beheer van de camping over. Burgemeester Lenny Poppe-de Looff van Zundert meldde dat donderdagmiddag tijdens een bezoek aan de bewoners.

Met die maatregel geeft de gemeente de bewoners van de camping een jaar langer de tijd om een nieuwe woonplaats te regelen en ze daarin te begeleiden. Na dat jaar zal de camping alsnog sluiten. Tientallen bewoners gingen donderdagmiddag verhaal halen in het gemeentehuis in Zundert nadat ze kennis namen van het eerder sluiten van de camping.



Sluiten van de camping

De eigenaar van Fort Oranje meldde donderdagochtend in een brief aan de bewoners dat het vakantiepark met ingang van 3 juli wordt gesloten. Dat is nog eerder dan de bedoeling was: twee weken geleden kondigde de burgemeester van de gemeente Zundert aan de camping op 4 augustus te zullen sluiten.



ZIE OOK: 'Een krottenwijk in Nederland... zo erg had ik het nooit gezien', tv-serie Fort Oranje slaat aan



De gemeente Zundert sprak van een 'onhoudbare situatie' op de camping: veel criminaliteit, veel van de ruim zeshonderd bewoners wonen er in erbarmelijke omstandigheden en de caravans zijn in slechte staat. De eigenaar toonde zich destijds nog strijdbaar en wilde de sluiting aanvechten.