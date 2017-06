Van 5000 patiënten raakte Máxima Medisch Centrum echo's en medische foto's kwijt

EINDHOVEN - Het kwijtraken van echo’s en medische foto’s heeft nauwelijks gevolgen voor patiënten van het Máxima Medisch Centrum. Van negen patiënten moet opnieuw een oogmeting worden gedaan. In totaal ging het om beelden en foto’s van vijfduizend mensen.

Alle betrokkenen zijn per brief ingelicht. “Het gaat om ondersteunend beeld dat kwijt is. Omdat het verslag nog beschikbaar is, heeft het geen invloed op het vervolg van de behandeling”, legt woordvoerder Nicole Toebast uit. “De schade valt gelukkig mee.”

Geen onrust

Het ziekenhuis opende een speciaal telefoonnummer waar betrokkenen terechtkonden voor informatie. “Slechts een paar mensen hebben gebeld. Het verlies van de gegevens heeft niet voor onrust gezorgd.”

De oorzaak voor het kwijtraken van de foto’s en beelden is nog niet bekend. Daar doet het ziekenhuis samen met een externe partij onderzoek naar.