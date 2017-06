Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt instorten parkeergarage op Eindhoven Airport

EINDHOVEN - De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat onderzoek doen naar de instorting van een parkeergarage in aanbouw op Eindhoven Airport. Na een verkennend onderzoek heeft de OVV besloten tot een aanvullend onderzoek.

De exacte inhoud van het onderzoek is nog niet bekend. Eerder meldde de OVV wel alleen door te gaan als iets toegevoegd kon worden aan de onderzoeken die al worden uitgevoerd. Volgens OVV is er voldoende aanleiding om een onderzoeksteam samen te stellen.



Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven meldt dat de onderzoeksraad volgende week al gesprekken wil voeren met de gemeenteambtenaren en hemzelf als burgemeester. In dat gesprek worden de onderzoeksvragen toegelicht.De parkeergarage in aanbouw stortte eind mei in. Er vielen geen gewonden. Bouwer BAM laat adviesbureau ir. J. G. Hageman B.V. onderzoek doen naar de oorzaak. Opdrachtgever Eindhoven Airport heeft TNO ingeschakeld.Het plan was om de parkeergarage met 800 plaatsen in juli te openen. De PvdA in Eindhoven maakt zich zorgen over de mogelijke verkeerschaos die in de zomer ontstaat bij het vliegveld.