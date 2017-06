Bossche verdachte (16) in zaak Savannah blijft langer in cel

ARNHEM - De 16-jarige jongen uit Den Bosch die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Savannah Dekker (14), blijft dertig dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank Midden-Nederland donderdag besloten.

De jongen blijft ook vastzitten in beperkingen. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat.



Savannah uit Bunschoten verdween begin juni. Het meisje werd op zondag 4 juni dood gevonden in een sloot bij industrieterrein De Kronkels in Bunschoten.



Korte tijd later werd de jongen uit Den Bosch aangehouden. De twee kenden elkaar via social media.