Zo zocht Brabant verkoeling: sproeiers, skiën en zwemmen in de tuin

EINDHOVEN - Tijdens deze bloedhete dagen is het soms lastig om afkoeling te vinden. In onze provincie werd donderdag op heel originele manieren verfrissing gezocht. Wie weet zit er een goede tip tussen voor de volgende hittegolf?

De achtjarige Cheyenne uit Breda is maar wat populair bij haar klasgenootjes: ze heeft een groot zwembad in de voortuin! Daar kunnen ze natuurlijk heerlijk in plonzen met z'n allen. "Ze komen allemaal hier naartoe om te zwemmen", vertelt Cheyenne.



Skiën en zomer, dat lijkt totaal niet bij elkaar te passen. Toch ging Jos donderdag naar Rucphen om de piste in Skidome te bedwingen. "Dit uitje stond al een maand gepland, dus we wilden het gewoon door laten gaan", vertelt hij. "En het is hier binnen echt heerlijk fris."Een rare overgang was het wel, van een korte broek naar een dik skipak. "Ik zou het echt iedereen aanraden, want het is nu lekker rustig", zegt de skiër lachend. "Hierna ga ik ook nog ijskarten. Het is dus écht een verkoelende dag voor mij."Met deze tropische temperaturen is het natuurlijk geen pretje om in een warm schoolgebouw te zitten. Alleen de leerlingen van de Willibrordusschool in Alphen zaten donderdagmiddag heerlijk fris in hun klaslokaal.De schoolleiding had een leuke verrassing in petto voor de kinderen. Om half drie reed een brandweerwagen het schoolplein op. De brandweermannen lieten de zwetende leerlingen onder de sproeier flink afkoelen. Daarna zaten de kinderen heerlijk fris in de klas.