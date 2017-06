Voor bijna miljoen euro aan gestolen snelle auto's gevonden

DRUNEN - Tijdens de zoektocht naar een touringcar die in Duitsland is gestolen, heeft de politie woensdag in Drunen veel gestolen auto’s gevonden. In de loods aan de Kasteeldreef werden splinternieuwe wagens aangetroffen. In totaal werd voor ruim acht ton aan auto’s in beslag genomen.

De touringcar werd op 10 juni gestolen in Duitsland. Bij de politie kwam informatie binnen dat het voertuig in de buurt van Drunen gestald zou zijn. Er werd een onderzoek ingesteld op het industrieterrein in Drunen waar veel grote loodsen staan.



Waarde enkele tonnen

Op de Kasteeldreef zagen de agenten een loods waarvan de ramen zwart gespoten waren. Een van hen klom op een ladder en zag de gestolen touringcar met een waarde van 400.000 euro staan.



Na het openbreken van de deur werd in de loods ook nog een gestolen Mini Cooper gevonden. Ook lagen er gestolen kentekenplaten. In een andere loods op het terrein werden nog eens zeven gloednieuwe auto’s aangetroffen met een totale waarde van enkele tonnen. De wagens zijn waarschijnlijk gestolen.



De politie doet onderzoek naar de herkomst van de auto’s. Er is nog niemand aangehouden.