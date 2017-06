Profclubs in voorbereiding op nieuw seizoen, van oefenen tegen amateurs tot duel met AS Monaco

EINDHOVEN - Willem II begint zondag als eerste Brabantse eredivisieclub aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, een dag later staat de eerste training van NAC op het programma. PSV start als laatste, de Eindhovenaren hebben de eerste training op 3 juli.

PSV

Trainer Phillip Cocu begint op 3 juli met zijn ploeg op De Herdgang de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Op 12 augustus staat de eerste wedstrijd in de eredivisie op het programma, AZ komt dan op bezoek in het Philips Stadion. De eerste officiële wedstrijd is op 27 juli in de derde voorronde van de Europa League, de tegenstander is nog niet bekend.



Oefenwedstrijden:

8 juli: RKC Waalwijk-PSV

12 juli: FC Sion-PSV

15 juli: AS Monaco-PSV

18 juli: FC Basel-PSV

6 augustus: FC Augsburg-PSV





De Tilburgse club is de eerste Brabantse club uit de eredivisie die begint met trainen. Zondag 25 juni is de eerste training, op het trainingsveld bij het Koning Willem II stadion. De eerste officiële wedstrijd is op 13 augustus, tegenstander in Tilburg is dan Excelsior.Oefenwedstrijden:1 juli: RKDSV-combinatieteam-Willem II5 juli: Uno Animo-Willem II8 juli: Willem II-KV Kortrijk19 juli: Willem II-FC Eindhoven22 juli: Zeeuwse selectie-Willem IIDe promotie is goed gevierd in Breda, bij trainer Stijn Vreven ging de focus echter al snel op het nieuwe seizoen. Op 26 juni begint de voorbereiding met de eerste training op het Autotaalglas trainingscentrum in Zundert. Op 12 augustus speelt het uit de Jupiler League gepromoveerde NAC bij de terugkeer op het hoogste niveau een uitwedstrijd tegen Vitesse.Oefenwedstrijden:1 juli: Zundertse selectie-NAC5 juli: SAB Breda-NAC8 juli: Madese Boys-NAC15 juli: NAC-FC Volendam18 juli: NAC-Sparta Rotterdam22 juli: NAC-RKC Waalwijk29 juli: NAC-Excelsior