Overheid pakt mestfraude aan, boeren kunnen extra controles verwachten

EINDHOVEN - Boeren in voornamelijk het oosten van Brabant kunnen de komende jaren meer mestcontroles verwachten. Dat werd donderdag duidelijk tijdens een hoorzitting over mestfraude in de Tweede kamer. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) kondigde tijdens de hoorzitting aan haar mestcontroles voornamelijk te richten op Limburg en Oost-Brabant. Volgens de NVWA is daar het risico op overtredingen groter.

In maart maakte het Planbureau voor de Leefomgeving bekend dat er vooral op de zandgronden in Oost-Brabant en Limburg veel meer mest wordt uitgereden dan de boeren opgeven. Bedrijven in Wintelre en Sint-Oedenrode werden eind vorig jaar al doorzocht vanwege mogelijke mestfraude.



Onterecht

Het collectief van varkensboeren, Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), zegt dat het onterecht is dat veehouders en mesttransporteurs steeds worden afgeschilderd als fraudeurs. Volgens POV ligt het aan een slecht functionerend systeem. “Het systeem van wegen en bemonsteren klopt niet in Nederland en moet op de schop. De mestwetgeving is te ingewikkeld en veel te kostbaar. Als je een vinkje verkeerd zet op een formulier, ben je al een fraudeur."

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings van de provincie Noord-Brabant zegt dat alle Brabantse veehouders binnen drie jaar een controle op hun erf kunnen verwachten. Voor de oplossing van het mestoverschot hoopt de gedeputeerde vooral op nieuwe efficiënte stalsystemen. "Met een efficiënt systeem hoeft een varkensboer minder dieren te houden om toch een goede boterham te verdienen", zegt Spierings.