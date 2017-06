In het donker zie je meer: op magische plekken in Brabant gaan ’s nachts de deuren open

EINDHOVEN - Een bezoek aan de nachtverblijven van de dieren in de Beekse Bergen of bij het krieken van de dag met een boswachter op pad in de Biesbosch. Op 23 september wordt het allemaal werkelijkheid tijdens de tweede BrabantNacht, een evenement om nog meer mensen naar Brabant te trekken.

In het tv-programma Booming Brabant gaf Heleen Huisjes, directeur van VisitBrabant de aftrap voor de campagne voor de BrabantNacht. “Op heel veel magische plekken in Brabant gaan die avond en nacht de deuren open. Veel bezoekers kunnen daar bijzondere belevenissen meemaken”, vertelt Huisjes. “Evenals vorig jaar gaan we bijvoorbeeld ’s nachts weer op safari, maar dit keer met een boot. Dat is toch bijzonder. Maar er komen meer nog evenementen bij. In het donker zie je meer.”



Lokale verhalen delen

Voor de eerste editie van de BrabantNacht waren slechts 500 kaartjes beschikbaar, dit jaar worden 2000 kaarten verkocht. Ondanks het succes van de BrabantNacht wordt voorzichtig met de groei van het evenement omgegaan. Huisjes: “We zijn blij als mensen op bezoek komen, maar nog blijer als hun eigen verhaal vertellen en onder meer via sociale media delen met vrienden, bekenden of familie. Vorig jaar hebben we daar zo’n 19 miljoen mensen mee bereikt. Er is veel belangstelling voor lokale kleine verhalen.”



Maar er staat geen ‘verbod’ op de groei van het evenement. “Natuurlijk willen we verder groeien met de BrabantNacht, maar op een gepaste manier. Er moet ook plaats zijn voor een persoonlijke ontvangst van de bezoekers en voor de Brabantse gastvrijheid. We zijn trots op Brabant en dat verhaal moeten we ook vertellen.”

Lees alles over de Brabantse economie en 'Booming Brabant' op omroepbrabant/boomingbrabant. 'Booming Brabant' is ook te bekijken Uitzending Gemist. Ook op het YouTube-kanaal van Omroep Brabant is het wekelijkse businessprogramma te zien.