Bredase advocaat geschorst: prutswerk, slechte geheimhouding en 'relationeel incident'

BREDA - Een advocaat uit Breda is donderdag twee keer geschorst. Eén keer voor 13 weken, en één keer voor 26 weken, waarvan de helft voorwaardelijk. Daarnaast moet hij een oude voorwaardelijke schorsing van tien weken nu uitzitten. Dat meldt BN DeStem.

De advocaat, Bart Visser, werd vorig jaar opgepakt voor een relationeel incident. Bovendien had hij processtukken opgeslagen in een huis dat hij verhuurde aan anderen. De documenten waren daar open en bloot te zien, in strijd met de verplichte geheimhouding.



Slechte verdediging

Visser krijgt ook een klacht voor een slechte verdediging van een cliënt. Hij reageerde niet op e-mails en stuurde processtukken niet naar het gerechtshof, waardoor de cliënt bijna een alimentatiezaak verloor.